حماس: إدراج أسماء الفارين من سجن جلبوع كأولوية في أي اتفاق تبادل أسرى

أعلن الجناح المسلح لحركة حماس إدراج أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة بإسرائيل كأولوية في أي اتفاق مستقبلي لتبادل السجناء بين الحركة المسلحة وإسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إن أبطال نفق الحرية سوف يخرجون رافعين رؤوسهم، مضيفا أن قيادة كتائب القسام قررت أنه لن يكون هناك اتفاق لتبادل السجناء بدون إطلاق سراح هؤلاء الأبطال.

«حماس» تحتجز مدنيين إسرائيليين

ويعتقد أن حركة حماس تحتجز مدنيين إسرائيليين اثنين ورفات جنديين إسرائيليين قتلا خلال حرب الخمسين يوما في غزة بين الجانبين عام 2014 وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفى السياق لم تكن هناك مفاوضات جادة بشأن اتفاق لتبادل السجناء وفي العام 2011، استعادت إسرائيل جنديا كانت حماس اختطفته واحتجزته لمدة خمس سنوات مقابل أكثر من 1000 أسير فلسطيني.

وفر الفلسطينيون الستة عبر نفق من سجن جلبوع الإثنين الماضى ما أدى إلى مطاردة غاضبة بجميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية.

بالنسبة للفلسطينيين، نال الهاربون المديح لنجاحهم في تحرير أنفسهم من عدة أحكام بالسجن المؤبد،وفي قطاع غزة وكذلك بالضفة الغربية، نظم الفلسطينيون اعتصامات وتجمعات بهيجة للاحتفال بفرارهم من السجن.

هيئة الطيران المدني الإسرائيلي تغلق المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو

وبشأن آخر تطورات الفارين من سجن جلبوع ،أغلقت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو، وكذلك أغلقت المطار، بسبب الأسرى الفارين من سجن جلبوع.

ويأتي الإغلاق الإسرائيلي على خلفية انتشار طائرات الهليكوبتر، وطائرات بدون طيار، في منطقة "وادي يزرعيل" كجزء من الجهود المبذولة لإعادة الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

من جانبها، حمّلت لجنة المتابعة العليا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قمعي انتقامي بحق الاسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات.