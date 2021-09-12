شريف إدريس بعد إصابته بكورونا: «ولادي بيسخنوا.. أنا مرعوب»

كشف الفنان شريف إدريس، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وتأكيده أنه لا يعرف إذا ما كان الوضع لديه مطمئنا أم يدعو للقلق، خصوصا مع بعض الأعراض التي بدأت تظهر على أطفاله، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

شريف إدريس يعلن إصابة أطفاله بارتفاع في الحرارة

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلا: «أنا بقالي يومين مش فاهم أنا كويس ولا مش كويس، بس ولادي ابتدوا يسخنوا واحد ورا التاني، وده معيشني في رعب، يا رب ولادي يا رب».

وفي الساعات الماضية، طمأن شريف إدريس جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، وأنه بدأ يشعر بالتحسن: «الحمد لله النهاردة فيه شوية تحسن في حالتي».

شريف إدريس بعد إصابته بكورونا: آلام شديدة في الجسد

وسبق وأعرب شريف إدريس، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، عن قلقه على أطفاله، خوفا من نقل الفيروس إليهم، وتساؤله عن كيفية الاطمئنان عليهم بقوله: «هو أنا لو عايز أطمن على أولادي، المفروض يحصل إيه؟ هما الأطفال بيتعملهم مسحة؟».

وعن الأعراض التي شعر بها شريف إدريس بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما كتبه عبر حسابه بـ«فيس بوك»، فإنها كانت آلام شديدة مستمرة في جميع أجزاء الجسد.

وأوضح الفنان أن الأعراض كانت «مفيش ريحة لأي حاجة، عدم اتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير».

ولفت شريف إدريس إلى أن «الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن ولادي ولا أتعايش معاهم، دعواتكم اتخطى الموضوع بسرعة، وميحصلش أي تطور وحش في حالتي، شكرا ليكم جميعا».