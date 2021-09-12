استكمال محاكمة الطبيب مايكل وزوجته اليوم.. «متهم بهتك عرض 6 قاصرات»

تستكمل محكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الطبيب مايكل وزوجته على خلفية اتهامهما باستدراج 6 فتيات عن طريق التحايل عليهن وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن بأن ذلك ضمن «جلسات علاج نفسي» في عيادته.

أغلب ضحاياه من سن 15 سنة

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت في وقت سابق، قيام المتهم وزوجته باستقطاب الفتيات مستغلين صغر أعمارهن عن طريق إيهامهن أنهن يحتجن إلى عدة جلسات نفسية، حيث كان الطبيب المتهم يضلل ضحاياه بضرورة الخضوع لعدة جلسات علاجية، تتضمن حقن شرجية، وإبر في مناطق حساسة، غير كشف سرطان الثدي، وكان أغلب ضحاياه من سن 15 سنة أو أقل لسهولة التأثير عليهن نظرا لحداثة أعمارهن.

زوجته كانت تقدم العروض والخصومات للضحايا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن زوجة المتهم كانت تعينه على ارتكاب هذه الجرائم حيث كانت تعمل سكرتيرة له، وتستقبل الفتيات وتتصل بهن لتسجيل حجز الجلسات، وتقديم العروض والخصومات من أجل استدراج الفتيات القاصرات لتلقي الجلسات الوهمية تحت مسمي «العلاج والتأهيل النفسي»، كما كانت تبث الطمأنينة في نفوس الضحايا نحو المتهم وأنه طبيب ماهر في مجال عمله.

بداية الواقعة بنشر كتاب للطالبات

البداية كانت عندما نشر المتهم كتابا يسمى «ثانوية عامة في يد المسيح» وكان ذلك الكتاب خاص بالطالبات في المرحلة الإعدادية والثانوية وكان يعتبر الطُعم الذي يستدرج القاصرات من خلاله، كما وضع المتهم اختبارا نفسيا بدون نتيجة في كتابه موضحا أن من يريد معرفة نتيجة الاختبار عليه الاتصال به بعد الساعة 11 مساء، وحال قيامهن بذلك كان يواصل الاتصال بهن ومعرفة المزيد عن حياتهن الشخصية في محاولة منه لجعلهن يتمردن على أهاليهن، والذهاب لتلقي جلسات العلاج النفسي داخل عيادته الخاصة، ويقدم لهن عروضا مغرية تسهل إقناعهن بالذهاب إليه مستغلًا عمله كـ «طبيب نفسي ومؤلف كتاب، وخادم في الكنيسة»، فضلًا عن سنه الكبير وعن طريق إيهامهن أنه مثل والدهن نظرا لسنه الكبير47 سنة.