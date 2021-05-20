حيثيات حكم معاقبة أحمد بسام زكي: تنافس مع زميله على استقطاب الفتيات

دخل أحمد بسام زكي في مبارزة مع زميل له في المرحلة الإعدادية عندما علم أن زميله التقط صورًا مع فتاة في وضع خاص، ووضع طالب الجامعة الأمريكية تصرف زميله غير الأخلاقي هدفًا للتفوق عليه والتنافس معه منذ كان كان في المرحلة الإعدادية، فتولدت لديه الشعور بالإهانة، وإبراز تفوقه جنسياً على باقى أقرانه، فحرص على التعرف على الفتيات من خلال رسائل التواصل الاجتماعي بغرض إقامة علاقات جنسية مع تلك الفتاة التي شاركت زميله في الصور الخاصة، حتى بلغ عدد الفتيات التي استقطبهن لعلاقات 200 فتاة، إذا تعرف عليهن من خلال تطبيق انستجرام، وتواصل معهن من خلال تطبيق «واتساب».

زميلة الإعدادية

نستعرض أبرز ما ذكرته المحكمة في أسباب حكمها بمعاقبة أحمد بسام زكي بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، وأنه التقى الفتاة التي كانت في الصور مع صديقه في أحد الأماكن العامة وصاحبها لمنزلها وسمحت له دون علم أسرتها بالخلوة على سطح العقار التي تقيم فيه، ولامس أجزاء من جسدها، والتقط بهاتفه صورًا لهما، وعندما طالبته بإزالته أوهمها بحذفها وفوجئت بعد ذلك بدأ في تهديدها بنشر الصور، حال عدم رضوخها لرغباته الجنسية.

تعرف على 200 فتاة

أثبتت المحكمة أن المتهم تعرف على 200 فتاة من على تطبيق انستجرام بغرض إقامة علاقات مشبوهة معهن، واستطاع هتك عرض 3 فتيات قاصرات بعد تهديدهن كتابة في رسائل نصية على «واتساب» بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وأن تلك المعلومات موثقة من خلال تحقيقات النيابة العامة والمرافعة الشفهية والاطلاع على الأوراق، واستقرت هيئة المحكمة واطمأنت إلى أوراق الدعوى وما بها من دلائل وبراهين.

تحرش في مكان عام

وأفادت المحكمة من خلال أسباب حكمها، بأن المتهم تعرف على فتاة أخرى من خلال تطبيق انستجرام، وتبادل معها الأحاديث عبر الهاتف المحمول وعبر لها عن رغبته غير المشروعة وطلب منها بعض الصور المخلة، وتقابل معها في أحد الأندية، ولمناسبة سفره طلب مقابلتها بالمجمع السكني الذي يقيم به، فصحبها إلى مكان بعيد عن الأعين، وتحرش بها والتقط عدة صور لهما معا بهاتفه، إلا أنها علمت بتواصله مع إحدى صديقاتها ووجود علاقة بينهما، فعزمت على قطع علاقتها به لكن المتهم هددها بالصورة الخاصة التي جمعتهما.