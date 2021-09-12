هيئة الدواء تحذر من تداول عقار «ألفاكارينو» بالصيدليات: فيتامين مغشوش

وجهت هيئة الدواء، في منشور لها، تحذير الى الصيدليات والوحدات الحكومية بعدم تداول مستحضر «ألفاكارينو» نقط للفم، مؤكدة أن العقار «مغشوش ومقلد للمنتج الأصلي».

تحذير من مستحضر «ألفاكارينو».. «فيتامين دال»

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «ألفاكارينو» عبارة عن نقط للفم وهو فيتامين «دال» ومقوي عام، والموجود منه حاليا في الصيدليات مقلد ومغشوش من جانب مصانع «بير السلم»، وتبيعة بخصومات تصل لـ50% للصيدليات والمستشفيات الحكومية، كاشفًا عن أن شركات «بير السلم» تقوم بتجميع العبوات الفارغة وتعبئتها وبيعها بخصومات كبيرة.

صيدليات تبيع أدوية مغشوشة بهدف الربح السريع

وذكر رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن عددا كبيرا من الصيدليات تلجأ إلى شراء هذه العبوات المقلدة والمغشوشة بهدف تحقيق الربح الكبير من هذه الأدوية.

وأشار إلى أن بيع الأدوية المغشوشة ينتشر بنسبة كبيرة بين الصيدليات التي تبيع الاسم التجاري ويمارس النشاط فيها غير متخصصين، وهؤلاء يهدفون إلى الربح السريع.

لجان التفتيش غير قادرة على المواجهة

وأشار «عوف» إلى أن لجان التفتيش وحدها غير قادرة على مواجهة الغش والتقليد، فملف الأدوية غير المرخصة بشكل رسمي يتضمن أدوية مهربة ومغشوشة وتلك التي تباع عبر الإنترنت.

وأضاف أن نظام التتبع الدوائي الذي استحدثته هيئة الدواء يقضي بنسبة كبيرة على الأدوية المقلدة والمغشوشة، ولكنها وحدها لاتسطيع أن توقف هذه الظاهرة.

«عوف» يطالب الصيدليات بتوخي الحذر والاهتمام بالفاتورة الضريبية

وطالب رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أصحاب الصيدليات بضرورة توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه المنتجات، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع الصيدليات والموزعيين للتاكد من عدم وجود أدوية مغشوشة أو مقلدة، وذلك من الإخطارات والفاتورة الضريبية.

«صيدليات كفر الشيخ»: الأدوية المغشوشة تصيب المريض بالتسمم

ومن جهته، قال محمد كمال، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة كفر الشيخ، إن الأدوية المغشوشة لا تحتوي على أي مواد فعالة، ويقوم مصنعوها ومروجوها بتقليد العلامات التجارية، وغالبا ما تكون في الأدوية مرتفعة الثمن، وذلك لضمان تحقيق أرباح سريعة.

وأشار إلى أن الأدوية تتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض، وقد تصيبه بالتسمم وقد تعجز الأدوية السليمة عن علاجه بعد ذلك.