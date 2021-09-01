منها «أزيثرومايسين»..«شعبة الأدوية» تكشف بروتوكول موجة كورونا الرابعة

وجهت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية تحذير للمواطنين من التعرض لنزلات البرد كونها تضعف المناعة، مطالبة بضرورة اليقظة والالتزام وتوخى الحذر، باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم تعرضهم لمتحور «دلتا كورونا» مع دخول فصل الخريف.

وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة: إن متحور «دلتا» يتشابه مع أعراض الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي وهو ما يشكل خطورة على المواطين، حيث تساعد الإصابة بالانفلونزا ونزلات البرد فى تقليل المناعة، داعيا المواطنين إلى الحرص على أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا وكورونا والبعد عن أماكن التجمعات وارتداء الكمامة.

وكشف عوف فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أن بروتوكول العلاج لفيروس كورونا بالموجة الرابعة ينقسم الى شقين الأول علاج أساسي لقتل الفيروس ويتضمن أدوية «أزيثرومايسين- هيدروكسي كلوروكين -الباراسيتامول بالإضافة إلى أدوية السيولة»، والنوع الثاني، يتمثل فى المكملات الغذائية الخاصة بمناعة الجسم لمقاومة الفيروس ومنها: «الزنك- فيتامين سي- فيتامين د».

وأوضح، أن مبيعات سوق الدواء تأثرت خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة تراجع وصلت لنحو 5% بسبب المصايف وعدم الإقبال على أدوية المناعة والبرد والتهابات الجهاز التنفسى.

وأكد توافر أدوية «البرد والمناعة» الخاصة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسى، قائلا: «لأول مرة هذا العام لايوجد أى نواص فى الأدوية»، مضيفا: «أن شركات الأدوية لديها استعداد كبير حاليا لمواجهة الموجة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي بدأت تصيب بعض الدول الأمر الذى أدى إلى اضطرارها عودة الإجراءات الاحترازية مرة أخرى».

وتابع: «لدينا احتياطي استراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9-12 شهور كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات الطبية والمطهرات»، موضحا أن هيئة الأدوية أصدرت عدة قرارات من أهمها تسهيل واختصار إجراءات الاستيراد من 3 إلى شهور كما اتخذت خطوات استباقية لضبط السوق».

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هناك اجتماعات دورية مستمرة منذ بداية أزمة كورونا مع أطراف المنظومة الصحية «وزارة الصحة وهيئة الدواء» مع مصنعين وموزعين للتعرف على المخزون الاستراتيجي، من المواد الفعالة والأدوية.