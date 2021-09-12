وزيرة التجارة تعلن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، بهدف حوكمة المركز وتحديث اللوائح والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز، بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، مشيرةً إلى أن إعادة الهيكلة تشمل أيضاً تصعيد كوادر من الشباب لتولي مراكز قيادية داخل المركز، الأمر الذي يسهم في ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ السياسات والرؤى التي تتضمنها استراتيجية المركز التي جرى إقرارها من مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة مؤخراً.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع العاملين بالمركز ومديري الفروع بحضور المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

الوزارة تسعى لاستعادة المركز لمكانته بمنظومة الصناعة الوطنية

وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى جاهدةً لاستعادة المركز لمكانته داخل منظومة الصناعة الوطنية، باعتباره الذراع الرئيسية للوزارة لتنمية وتحديث الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات المهمة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة الوطنية.

وأضافت «جامع» أن المركز يضم عددا كبيرا من الكفاءات والكودار الشابة التي يمكن الاستفادة منها في تحسين الخدمات التي يقدمها المركز للقطاع الصناعي من خلال تنفيذ السياسات والرؤى الجديدة للمركز التي من شأنها الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية.

ونوهت الوزيرة، إلى أن مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سينعقد بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة، لبحث ومناقشة التطورات الجديدة وإقرارها بما يخدم مصلحة العاملين بالمركز ويسهم في تطوير الصناعة المصرية.

نيفين جامع: زيادة الموارد المالية للمركز لتمكينه من التوسع في البرامج الخدمية

وأوضحت جامع، أن الوزارة تسعى حالياً لزيادة الموارد المالية للمركز لتمكينه من التوسع في البرامج الخدمية التي يقدمها للقطاع الصناعي، مشيرةً إلى أنه جرى تشكيل لجنة من داخل المركز لإدارة الموارد بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد.

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز باللغتين العربية والإنجليزية

وفي إطار الهيكلة الجديدة للمركز وتفعيل تواصله مع مجتمع الأعمال، شهدت الوزيرة إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز باللغتين العربية والإنجليزية http://www.imc-egypt.org ويتضمن كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع الصناعي، كما استعرضت آخر التطورات التي أجراها المركز لتطوير كافة المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عبدالكريم: المركز شريك رئيسي في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات القومية لتنمية وتحديث القطاعات الصناعية

وبدوره أوضح المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الدعم اللامحدود من الوزارة للمركز يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمركز تحديث الصناعة، التي تستهدف تعزيز دور المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أنه في إطار دعم الوزارة للمركز فقد أصبح مركز تحديث الصناعة شريكا رئيسيا في تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تنمية وتحديث قطاعات صناعية مختلفة، وهو الأمر الذي يعزز من دور ومكانة المركز كأحد أهم الكيانات الفاعلة بمنظومة الاقتصاد المصري.

العاملون بمركز تحديث الصناعة يشيدون بالرؤية الجديدة لتطوير منظومة العمل

واستمعت «جامع» لآراء عدد من العاملين بالمركز، الذين أكدوا أن الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمركز يؤكد أهمية ودور المركز في دعم الصناعة الوطنية، كما أشادوا بالسياسات الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير المركز وإعادة الهيكلة، وبوجود لوائح محددة تنظم سير العمل بالمركز وتسمح للشباب بتولي المناصب القيادية وهو الأمر الذي ستنعكس آثاره إيجاباً على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم لتعزيز دور المركز خلال المرحلة المقبلة.