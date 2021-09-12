المعاش المبكر باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات.. مدة اشتراك 300 شهر

يبحث الكثير من العاملين الراغبين في الحصول على المعاش المبكر، عن اللائحة التنفيذية لقانون المعاش المبكر 2021، حيث نص القانون على أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات

ونصت المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات على أن بند المعاش المبكر، حيث أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد أن تتوافر الشروط التالية:

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- تتضمن مدة الاشتراك، مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكـون المدة 300 شهرا فعليـة بعـد خمس سنوات مـن تـاريخ العمل بهـذا القانون.

- تقديم طلاب الصرف.

- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

تخفيض سن الشيخوخة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة

ونص القانون على أنه يجـوز تخفيض سن الشيخوخة «المعاش المبكر» بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار ما يأتي:

- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعـوض المؤمن عليـه عـن تخفيض السن.

- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.