تعرف على شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

شهدت محركات البحث، تساؤلات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حول ما هي شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد، ويعتبر المعاش المبكر من الأمور المهمة جدًا التي تشغل الكثير من الموظفين بعد مرور مدة في التاريخ الوظيفي للموظف داخل مهنته، وتستعرض «الوطن»، في هذا الصدد شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد.

شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

وحول شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد، فقد نص القانون أنّ يكون المعاش المبكر، للموظف الذي جاوز سن 50 عاما من حقه أن يطلب إحالته إلى درجة المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بحسب المادة (70) من القانون.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فهناك عدد من الضوابط التي يجب توافرها، من أجل خروج الموظف على المعاش المبكر وفقًا للقانون والتي جاءت كالتالي:

- وأولى شروط المعاش المبكر، هو السن، حيث أن للموظف الذى تخطى سن الـ50 عاما، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

- يتعين على الوحدة الاستجابة للطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة يتم تسوية حقوقه التأمينية على النحو التالي:

ضوابط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

- إذا لم يكن تجاوز سن 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يتم ترقيته لمنصب أعلى من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

- إذا تجاوز سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

- لا يجوز تعيين من يتم إحالته للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.

- كما حددت مواد قانون التأمينات الإجتماعية الجديد، في بعض مواده، أنه يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكَون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

قانون المعاش المبكر الجديد 2021

وجاء شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد، لمن يبحث عنها العاملون الراغبون في الخروج معاش مبكر، أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنّها تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه.

ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وقد شهدت مواد شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما أبدت عدد من النقابات والكيانات العمالية اعتراضها على تلك المواد، حيث اعتبروها أنها تعجيزية.