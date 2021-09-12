«الإحصاء»: 27.8% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري عن يونيو 2021 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الأحد المــوافق 12 سبتمبر 2021، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية «يونيو 2021»، وبـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري 2.94 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو 2021، مقابل 4.07 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبة انخفاض قدرها 27.8%.

ارتفاع قيمة الصادرات بنسبـة 49.2%

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 49.2%، حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو 2021، مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0%، الملابس الجاهزة بنسبة 54.6%، العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 53.1%، الفواكه الطازجة بنسبة 13.8%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهــا: الصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 7.0%، منتجات الألبان بنسبة 23.7%، الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 29.7%.

ارتفاع قيمة الواردات إلى 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2021

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9%، حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: النحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات الركـوب بنسبة 35.7%، المــواد الأولية من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 12.4%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2021، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهــمها: مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3%.