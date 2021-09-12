بعد رثاء شقيقها بـ5 أيام.. «أبلة أماني» ماتت حزنا عليه بكفر الشيخ

رسالة نعي مؤثرة نشرتها «أماني محمد علي»، مدير نادي الموهوبين بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، رثاءً لشقيقها الذي توفي يوم 7 سبتمبر الجاري لتلحقه بعد 5 أيام فقط من وفاتها حزناً عليه، تاركة حزنا كبيرا بين أهالي دسوق خاصة وأبناء كفر الشيخ عامة، حيث كان يعرفها معظم شباب وفتيات المحافظة من المترددين على مركز الشباب، وتحوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء مفتوح نعياً لـ«أبلة أماني» التي كان الجميع يحبها ويحترمها.

«أخى الطبيب، الحبيب الحنون الكبير في ذمه الله تعالى، ربي عطر قبر أخي برائحة الجنة، اللهم ارحم روحه التي رحلت واجعل الفردوس داراً ومقراً له يارب، اللهم برائحة الجنة بلغه وبلذة النظر إلى وجهك أكرمه وتحت عرشك اسكنه وبحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين في الفردوس اجمعه، اللهمّ ارحم من فقدته العين، وفقده المكان، وافتقده القلب كثيراً، ‏اللهم ارحم من فقدُه يؤلم، وفراقه لا يُطاق واجمعنا به في جنتك، اللهُم ارحم من مَات بالدنيا ولن يمت في قلوبنا، اللهُم وسّع قبره بنعيم لا يفني، اللهم اغفر لأخي وارزقنا الصبر والسلوان»، تلك كانت الرسالة التي نشرتها «أبلة أماني» كما يلقبها الجميع نعيا لشقيقها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، لتلحق به اليوم فجأة وبدون سابق إنذار حزنا عليه.

حنان حشاد، زميلة وصديقة الراحلة، أكدت أنها لم تكن تشعر بأي تعب وأنها توفت فجأة حزناً على شقيقها:« كانت كويسة خالص، لكن حزنت على أخيها، هي كانت حنونة وحبوبة بتحب الخير لكل الناس وبتتعامل مع الجميع بحب واحترام، الشباب قبل الكبار، ورحيلها أدمى قلوبنا».

وتحولت صفحة «أبلة اماني» الشخصية على الفيس بوك لدفتر عزاء، حيث قالت أمل مصطفى: «مش قادرة أصدق ولا استوعب والله الخبر الحزين ده ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان قلبي معاكي حبيبتي».

برلمانية تنعي الفقيدة:« كانت صديقة مخلصة»

بينما نعتها النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ قائلة:«ياحبيبتي لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون»، مؤكدة أن الراحلة كانت صديقة صادقة ومخلصة في عملها وقريبة من الشباب وأفنت عمرها في خدمة الشباب والرياضة فأحبها الجميع.