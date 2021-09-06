«شباب كفر الشيخ» تطلق مسابقة «بداية حلم».. رابط التسجيل

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مسابقة « بداية حلم» ضمن مبادرات شباب مصر المجتمعية للشباب من خلال الموقع الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مسابقة « بداية حلم» بدأت قبل قليل، بمركز شباب الرياض حيث تستهدف عددا من الفاعليات وستقوم المديرية بتوزيع بجوائز مالية على رواد العمل الوطنى، وتهدف المسابقة، لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب فى البناء المجتمعى، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

المبادرة تهدف لترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية

كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، كذلك الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، بالإضافة إلى إعلاء قيمة العمل الجماعى وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بـ الإجادة والإنتاجية.

وأضاف «محروس»، أن شروط الاشتراك فى المسابقة تتضمن أن يكون عدد أفراد الفريق من 3 لـ 5، وأن يكون فى المرحلة العمرية من 17 إلى 35 سنة، ويتم تحديد أحد أعضاء الفريق، ليكون مدربًا للفريق coach- mentor، ويمكن أن يكون عمره أكبر من 35، بالإضافة إلى كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور، المشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط.

ويمكن للشباب التسجيل من هنـــــــا، وهو الموقع الذي حددته الوزارة للتسجيل.