«تسريب» خبر زواج أصالة والشاعر العراقي فائق حسن.. وسبب تأجيل الإعلان الرسمي

تصدّر اسم الشاعر العراقي فائق حسن، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الأنباء التي تمّ تداولها بشأن زواجه من الفنانة أصالة، على خلفية نشر صور تجمعهما سويًا إما خلال سيرهما في الشارع وتتشابك أيديهما، أو تواجدهما في أحد المطاعم.

فائق حسن وأصالة يؤجلان إعلان زواجهما رسميًا

ورغم تأكّيد أحد المصادر المقربة للفنانة أصالة بشأن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، إلا أنَّهما لم يعلنا بشكل رسمي عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، وفي انتظار انتهاء أصالة من مراسم حفل افتتاح مطعمها الجديد، والذي من المرتقب يشهد افتتاحه عددًا من نجوم الفن ومشاهير المجتمع في مصر والعالم العربي.

فائق حسن زوج أصالة صديق مقرب للفنان ماجد المهندس ومدير أعماله

وحرص عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، على البحث عن معلومات تخص الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، والذي يعد الصديق المقرب ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس، الذي يصفه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» بـ«البرنس»، ولا توجد أي صور لنجم آخر على حساب «فائق» سوى لـ«المهندس».

ويملك الشاعر العراقي فائق حسن، والذي يقيم بالمملكة العربية السعودية ما يزيد على 6 ألاف متابع عبر «إنستجرام»، ولا يتابع من خلال حسابه سوى النجمين ماجد المهندس وأصالة فقط حتى الآن.

الزيجة الثالثة

وتعد هذه الزيجة هي الثالثة للفنانة أصالة، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، وانفصالها عن أيمن الذهبي والد ابنيها شام وخالد، حيث أنجبت من «العريان» توأمها علي وأدم، واستمرت الزيجة نحو 13 عامًا، حتى وقع الطلاق بينهما وألمحت أصالة وقتها لسبب الخيانة ووجود امرأة أخرى في حياته.