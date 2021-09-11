مصدر: زواج أصالة نصري من الشاعر فائق حسن.. والإعلان الرسمي خلال أيام

علم «الوطن» من مصدر مقرب من عائلة الفنان أصالة أنها تزوجت رجل الأعمال فائق حسن مدير أعمال النجم العراقي ماجد المهندس، وهي الزيجة الرابعة لها.

فائق حسن مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس

وقال المصدر لـ«الوطن» أن أصالة تتحفظ في الوقت الحالي على الإعلان، ولكنها ستعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد عشاء عائلي يجمع العائلتين.

الزيجة الرابعة لأصالة نصري

وتعد تلك الزيجة الرابعة لأصالة، حيث تزوجت من قبل من السوري أيمن الذهبي والفلسطيني طارق العريان ورجل أعمال مصري آخر.