حكاية صورة كشفت أسرار 3 نساء في حياة طارق العريان

جدل كبير أثاره البوست الأخير لأصالة والذي كانت إنتقدت فيه صورة ظهر بها زوجها طارق العريان مع نيكول سعفان، ونالت أصالة من خلاله تعاطف كبير وتلقت الآلاف من رسائل الدعم من الجمهور .

وجاءت البداية عندما أعادت أصالة نشر الصورة التي تجمع كل من زوجها السابق طارق العريان ونيكول سعفان وبعض الأصدقاء وأرفقتها بتعليق جاء في مجمله، «هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم .. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ الصّوره مو عاديّه .. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ".

إلا أن ردت عليها علياء سعفان قائلة، إن طارق لم يكن سعيدًا في حياته مع أصالة، والمشكلات التي وقعت بينهما كانت سببًا في طلاقهما، مؤكدة أنها لم تكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجا من أصالة.

كما انتقدت هالة العتال زوجة طارق العريان الأولى، رد فعل المطربة أصالة بنشرها صورة لطارق العريان مع نيكول سعفان وهجومها عليه، قائلة: «دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا تري إحساسي كان إيه ؟».

وتفاعل معها عدد من نجوم الفن بعد صورة منهم، أحلام التي عبرت عن دعمها لها وكتبت: «الدنيا سلف ودين ياحبيبتي ولا يقهرك، أولادك هم النعمة اللي ربي أهداكي اياه، يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي، ولو خيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟، أكيد رح تختاري آدم وعلي».

كما تفاعلت رانيا يوسف بإيموجي الوجه الحزين، وكتبت جومانة مراد: «الله يجبر قلبك ويعوضك خير ياحبيبتي».

فيما علقت الإعلامية لجين عمران عبر خبر طلاقها قائلة، «صولا حبيتي هذه النهاية ماهي إلا بداية لمرحلة مختلفة وجميلة لحيتة جديدة إن شاء الله مع عائلتك الرائعة ومحبينك فى كل مكان ودائما الخيرة فيما اختاره الله وإن شاء الله القدر مخبي لك مفآجاءت تطير قلبك فرح ».

أما أميمة طالب التي تجمعها بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات فكتبت في تعليقها: "مادفنك الحزن ياصولا انفض غباره وقم باقي للفرح باقي، وتبقى أصالة أصالة الشامخة القوية".

وكانت استنكرت الفنانة فيفي عبده، البوست المتداول عبر السوشيال ميديا وتهاجم فيه المخرج طارق العريان، بعد ظهوره مع زوجته الجديدة بأحد الحفلات بعد انفصاله عن الفنانة أصاله نصري.

وتضمن منشور من حساب يحمل اسم فيفي عبدة، بوست مواساة لأصالة وهجوم علي طارق العريان، حيث كُتب عليه، «حبيبتي أصاله الراجل زي الجزمة لما تِقدم وتروح موضتها تقلعيها وتجربي غيرها.. بحبك أوي خمسة مواة».

وقالت فيفي، لـ«الوطن»، «الكلام المسئ لطارق العريان ليس من حسابي الخاص عبر انستجرام وإنما من حساب مزيف».