تجميد صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق، أبلغ إدارة النادي السماوي، برفضه رحيل عبدالله السعيد لاعب السماوي، في الموسم المقبل.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، إلى أن إيهاب جلال أكد لهم أن ملف رحيل عبدالله السعيد مرفوض بالنسبة له، خاصة أنه قائد للفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الفترة المقبلة داخل وخارج الملعب، وعليه تم تجميد الصفقة في الوقت الحالي.

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