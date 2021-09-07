الزمالك يضغط على عبدالله السعيد لضمه في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، يضغط بنفسه من أجل ضم عبدالله السعيد، لصفوف الأبيض، بداية من الموسم الجديد.

وشدد المصدر خلال تصريحات لـ«الوطن سبورت»، على أن حسين لبيب، تواصل من جديد مع اللاعب ووكيله للضغط عليهما، وأكد لهما حاجة الأبيض لخدمات «السعيد» بداية من الموسم الجديد، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رحب بضمه.

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