مدير تحرير «الوطن» يناشد «الأعلى للإعلام» بمراقبة صفحات الإعلاميين

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنه لا يوجد حلم تسعى له الدولة المصرية بثبات وتخطيط إلا ويتحقق، وجاري حاليا العمل على مشروع الأكاديمية الوطنية للتصدير، وهو مشروع متكامل ستعلن تفاصيله في شهر ديسمبر المقبل، حيث يجري الآن التشاور في هذا الملف بين الوزارات للوصول لأفضل صيغة لهذا الملف، فهذا الملف يهدف لتشجيع المصدرين وتدريبهم، وسيبدأ بشكل محلي ثم يعمم بين الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي، وهو أمر مهم جدا لزيادة الصادرات، فهو فكر استراتيجي وعمق في القراءة للمشهد، ويتطلب نجاح هذا الأمر الضمير وجودة المنتج من أجل الحفاظ على صورة مصر وشكل مصر والاهتمام بالعمالة وتدريب العمال وتثقيفهم.

محمود العربي ضرب نموذجا في فترة فيروس كورونا

وتحدث مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، عن رجل الأعمال الراحل محمود العربي، الذي ضرب نموذجا في فترة فيروس كورونا، وقال لعماله إنه لن يقلل المرتبات بل زادها، مشيرا إلى أنه لابد من الاهتمام بالعمال والعاملين، والاهتمام بالصناعة.

الأهلي يحاول تكوين فريق قوي جدا الموسم المقبل

وتطرق الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، للحديث عن الرياضة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي يحاول تكوين فريق قوي جدا الموسم المقبل، خاصة أن الفريق الفترة الماضية حصل على بطولات كثيرة لكنه استهلك، وهناك بعض الأسماء يجب أن نشكرها على أدائها ووجودها في النادي الأهلي الفترة الماضية، ومنهم مروان محسن، فهو لاعب خلوق جدا وتحمل هجوم الجمهور والمضايقات ولكن دون رد، مؤكدا أنه لاعب محظوظ للغاية وشارك في كأس العالم للأندية ومع المنتخب الأولمبي وشارك في بطولات عديدة وحصل على فرص كثيرة.

مدير تحرير جريدة «الوطن» يناشد المجلس الأعلى للإعلام بمراقبة صفحات الإعلاميين

وشدد مدير تحرير جريدة «الوطن» على أن التجديد والتغيير في النادي الأهلي أمر مطلوب، والأهلي انتدب 5 لاعبين، ما بين محترفين ومصريين، والموسم المقبل سيكون موسما قويا جدا، مناشدا المجلس الأعلى للإعلام، بمراقبة صفحات الإعلاميين، وكل من لديه منصة حتى لا يجري استخدامها في الاستقطاب وزيادة التعصب: «مينفعش كابتن زي خالد الغندور مسموح له يكون موجود في قناة من القنوات ويقول اللي بيقوله ويحول صفحته لخناقات دائمة بين الأهلاوية والزمالكوية».