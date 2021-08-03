المؤبد لسفاح الجيزة بتهمة تزوير محررات رسمية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ميلاد بخيت بالامون، والمستشار عبد الغني محمد عطا الله، وسكرتير الجنايات حسن محمد حسن، المتهم «قذافي .ف.ع»، والمعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، بالسجن المؤبد بتهمة التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من المحررات الرسمية بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المتهم «قذافي .ف.ع»، 41 سنة، بالاشتراك مع شخص مجهول بطريق الاتفاق، بتزوير بطاقات رقم قومي باسم كل من «محمد.م.م»، و«محمد.ن.إ»، و«رضا.م.ع»، كما قام بتزوير كارنيهات صادرة من نقابة المهندسين باسم «رضا.م.ع»، و«كريم.ع.ع»، فضلًا عن تزوير رخصة قيادة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها «م.م.م»، 31 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة العجمي، لطلب الزواج منها، مقدمًا نفسه لها بأنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية، وأن والدته متوفية، وأن أشقائه مقيمون خارج البلاد.

وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة، مستعينًا بمجهول انتحل صفة مأذون بمنطقة البيطاش، وأوهمها بتوثيق عقد الزواج عن طريق إدخال الغش والتدليس عليها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

وأطلق على المتهم وصف «سفاح الجيزة» لأنه ارتكب جرائم أرعبت الكثيرين بسبب تفاصيلها الإجرامية، وأغلبها وقعت في نطاق محافظتي الجيزة والاسكندرية.