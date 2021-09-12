مع بدء توصيل الغاز إلى لبنان.. 10 معلومات عن الخط العربي

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على توصيل الغاز إلى لبنان بعد الأزمات التي مرت بها والتي تسببت في انقطاع الطاقة عن البلد وتسبب في ظلام وانقطاع في التيار الكهربي.

وجاء قرار توصيل الغاز إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في المحنة والأزمة التي تمر بها، حيث يأتي هذا ضمن دور مصر الريادي والمحوري في المنطقة العربية والتي تسعى مصر بكل الطرق للوقوف بجانها.

ويأتي توصيل الغاز للبنان لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء هناك الكهرباء، وخاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبرى في لبنان، حيث سيتمّ تصدير الغاز المصري إلى لبنان بواسطة خط الغاز العربي الواصل من مصر إلى سوريا والأردن.

10 معلومات عن توصيل الغاز للبنان من خلال خط الغاز العربي:

1- سيتمّ توصيل الغاز المصري إلى لبنان عن طريق خط الغاز العربي الواصل إلى سوريا والذي كان يستخدم في السابق للتصدير إلى أوروبا.

2- سيتمّ ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

3- يبلغ طول الخط 1200 كيلومتر.

4- تمّ الاتفاق على إنشائه في عام 2000.

5- أعلنت سوريا أنَّ خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

6- ستحصل سوريا على كميات من الغاز المصدر إلى لبنان مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة.

سوريا ستحصل على كميات من الغاز المصدر إلى لبنان مقابل مروره عبر أراضيها

7- أجريت سوريا عمليات الصيانة على الخط الداخلي لها باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية بعد تعرضه لعشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة الإرهابيين.

8- سيتمّ توصيل الغاز من سوريا إلى لبنان من خلال وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

9- الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز بالعام أي بمعدل 6ر1 مليون متر مكعب يوميا.

10- بسبب الظروف السياسية انقطع العمل بالخط اعتبارًا من عام 2010 كما توقف تصدير الغاز المصري إلى الأردن في عام 2012.