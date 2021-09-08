وزير طاقة لبنان: ضخ الغاز من مصر لبلادنا خطوة أولى لتوليد الكهرباء

قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ريمون غجر، إن لبنان اليوم بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية، وخصوصا قطاعات الكهرباء.

وأضاف غجر، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان خلال مؤتمر صحفي مع وزراء طاقة سوريا والأردن ومصر، أن ضخ الغاز من مصر للبنان خطوة أولى للاستفادة من الغاز الطبيعي لتوليد نحو 450 ميجاوات كهرباء بمعمل هو الوحيد المجهز للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكمل: بالمستقبل هناك تنسيق لاستيراد الطاقة الكهربائية بالأردن، ومن خلال سوريا، ولكن بعد إصلاح المناطق التي تضررت بسبب الحرب في سوريا، مشددا على أن التعاون بين الدول شئ طبيعي لأنه كان معمول به في السابق وتوقف لأسباب قسرية.

ولفت إلى أنه يجب توجيه الشكر للوزراء وكل الدول المتعاونة على ما قدموه من أجل لبنان.