بعد انتشار خبر زواجها من الشاعر فائق حسن.. أصالة لمعجب عراقي: «صرت منكم»

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو تظهر من خلاله الفنانة أصالة وهى تضحك وترد على أحد المعجبين من دولة العراق، وهو يقول لها باللهجة العراقية «صرتي منا»، لترد أصالة بنفس اللهجة «صرت منكم»، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة إعلان منها بشأن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

تداول صور تجمع بين أصالة والشاعر العراقي فائق حسن

كما تداول بعض المتابعين، عدد من الصور للفنانة أصالة والشاعر العراقي فائق حسن من كواليس إحدى الحفلات التي كانت تغنى فيها النجمة السورية.

وتصدر اسم الشاعر العراقي فائق حسن، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن زواجه من الفنانة أصالة، على خلفية نشر صور تجمعهما سويًا أثناء سيرهما في الشارع وتشابك أيديهما، وتواجدهما في أحد المطاعم.

زواج أصالة والشاعر العراقي فائق حسن

وبالرغم من تأكيد أحد المصادر المقربة للفنانة أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، إلا أنهما لم يعلنا بشكل رسمي عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، وأنهما في انتظار انتهاء أصالة من مراسم حفل افتتاح مطعمها الجديد، والذي من المرتقب يشهد افتتاحه عدد من نجوم الفن ومشاهير المجتمع في مصر والعالم العربي.

وحرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على البحث عن معلومات تخص الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، الذي يعد الصديق المقرب ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس، الذي يصفه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» بـ«البرنس»، ولا توجد أي صور لنجم آخر على حساب «فائق» سوى لـ«المهندس».

ويملك الشاعر العراقي فائق حسن، الذي يقيم بالمملكة العربية السعودية ما يزيد عن 6 آلاف متابع عبر «انستجرام»، ولا يتابع من خلال حسابه سوى النجمين ماجد المهندس وأصالة فقط حتى الآن.