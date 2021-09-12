البحث العلمي: فوز 3 أبحاث في تحدي بنك الابتكار المصري لإنتاج سمن غير مهدرج

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وشركة صافولا للأغذية، صباح اليوم، 3 أبحاث فائزة لإنتاج سمن غير المهدرج وهي الأبحاث التي شاركت في تحدي «التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة بأقل تكلفة»، بهدف التشجيع على اتباع ممارسات صحية، ومن ثم الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع المصري.

وقد أطلقت أكاديمية البحث العلمي وشركة صافولا للأغذية التحدي، في مايو الماضي عبر منصة بنك الابتكار المصري الحكومية، لإنتاج سمن نباتي خالي من الهدرجة بأقل تكلفة، اعتمادا على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجهتين.

تأهل 6 مقترحات من بين 16

واستقبل بنك الابتكار المصري 16 مقترحا، تأهل منهم 6 مقترحات بعد استبعاد 8 مقترحات لخروجها عن موضوع التحدي، بالإضافة لاستبعاد مقترحين للتكرار، وتم عرض الـ6 مقترحات على لجان التقييم الفني لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، وأظهرت النتائج النهائية فوز الدكتور عادل جبر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بالمركز الأول في التحدي، وفاز بالمركز الثاني محمد خيري، جامعة بنها، وفاز بالمركز الثالث إيمان ممدوح، جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان صادر اليوم، «تعظيما لدور الأكاديمية الرائد في دعم البحث العلمي ومساعيها الدؤوبة لدمجه في كافة القطاعات، حرصت أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع صافولا للأغذية، على رعاية الأبحاث تقنيا، وذلك بتشكيل لجنة مختصة من صفوة خبراء الأوساط البحثية في مصر، لتقييم الحلول المقدمة استناداً على الأسس العلمية والمستوى الابتكاري وسابقة الخبرات، فضلاً عن القابلية للتطبيق والجدوى الاقتصادية، مع مراعاة براءة الاختراع والجدول الزمني للتطبيق وإمكانية التسويق».

الأكاديمية ستشرف على الـ3 أبحاث حتى تصل للجمهور

وأضاف، «اختيارنا لأفضل 3 أبحاث علمية، يعني أن الأكاديمية ستقوم بالإشراف عليها حتى تتجسد للجمهور كمنتج غذائي غير مهدرج متوفر في الأسواق الاستهلاكية المصرية بسعر في متناول أيدي الجميع».

وفي هذا الصدد، قال محمد بدران، رئيس تنفيذي الاستراتيجية بشركة صافولا للأغذية، «في مايو الماضي، أطلقت صافولا للأغذية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مسابقة مشتركة عبر منصة بنك الابتكار المصري الحكومية لإنتاج سمن نباتي خالي من الهدرجة بأقل تكلفة، اعتمادا على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء، واليوم، تتوج صافولا للأغذية أفضل 3 ابتكارات علمية بجوائز مادية تقديرا لمجهودات أصحابها، فضلاً عن توفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لتحويل الأبحاث الفائزة إلى منتجات استهلاكية خالية من الهدرجة وطرحها بالسوق المصرية بسعر تنافسي، تشجيعا على اتباع ممارسات أكثر صحية».