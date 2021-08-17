أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020

انعقد ظهر اليوم الثلاثاء، مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 178، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 178، وبلغ عدد الجوائز 42 جائزة ومنحت لعدد 48 فائزا، وتم حجب 5 جوائز.

جوائز الهيئات والأفراد لعام 2020

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة حوالي 955 ألف جنيه، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة، أما جوائز الأفراد 27 جائزة، وهي الجوائز التي تُقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارات والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز التي تُقدم من قِبل الأفراد في شكل هبات وتبرعات في مجالات عديدة.

وأوضح «صقر» أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 11 جائزة «3 من جوائز الهيئات و8 من جوائز الأفراد»، وتأتي جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بحصولها على «3 جوائز من الهيئات و5 جوائز من الأفراد»، ويليهم جامعة عين شمس التي حصلت على 4 جوائز للأفراد، ويليها جامعة القاهرة فقد حصلت على جائزة واحدة من الهيئات وجائزتين من الأفراد، ثم تأتي جامعة طنطا والزقازيق وأسيوط والجامعة المصرية اليابانية ومعهد بحوث البترول، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة من الهيئات وجائزة واحدة من الأفراد، ليتساوي كلا من جامعات حلوان، الأزهر، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، قناة السويس، أسوان، جنوب الوادي، جامعة النيل، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مدينة زويل، وجهات أخرى، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وأخرى للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة، والأفراد بلغت 27 جائزة بإجمالي 48 فائزا.

عشرة آلاف جنيه الحد الأدنى للجوائز

وأردف، أنه على رغم من أن الحد الأدنى لقيمة أي جائزة من الجوائز عشرة آلاف جنيه، إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلى خمسة وسبعين ألف جنيه، وهي جامعة المنصورة الطبية، وجائزة جامعة حورس ووصلت قيمتها إلى ثلاثمائة ألف جنيه وهي من جوائز الهـيئات.

ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع الأكاديمية على www.asrt.sci.eg