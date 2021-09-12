انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس الرسمية الدولية

بدأ أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس الرسمية الدولية، اليومن وسط إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

16 مدرسة دولية في 10 محافظات

ويبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية بحسب بيان عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 16 مدرسة موزعين على المحافظات التالية: محافظة القاهرة «زهراء مدينة نصر، مصطفى النحاس، الشروق، العاصمة الإدارية (لم تبدأ بها الدراسة بعد)»، وفي محافظة الجيزة (أكتوبر 1، أكتوبر 2، أكتوبر 3)، وفي محافظة القليوبية (العبور).

وأضافت الوزارة في بيانها: «في محافظة الشرقية (العاشر من رمضان)، وفي محافظة الغربية (طنطا) وفي محافظة الدقهلية (المنصورة)، وفي محافظة بورسعيد (بورسعيد 1، بورسعيد 2)، وفي محافظة الإسكندرية (المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية)، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة دمياط».