أنشطة ترفيهية ورياضية.. المدارس الدولية تستقبل الطلاب بأول أيام الدراسة

انتظمت الدراسة في المدارس الدولية اليوم، مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في المدارس.

المدرسة الدولية بالشيخ زايد تنظم حفلا لاستقبال الطلاب ومجموعة من الألعاب الرياضية

واستقبلت المدرسة الدولية بالشيخ زايد، الطلاب في أول أيام الدراسة من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية، وجرى تنظيم حفل لاستقبال الطلاب والترحيب بهم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية.

وشهدت المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس، انتظام حضور الطلاب في أول أيام الدراسة، بالإضافة إلى حضور أولياء الأمور، وجرى تنظيم مجموعة من الأنشطة والألعاب للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية»، موضحة أنه سيشهد حضوراً منتظماً لجميع الطلاب مع تفعيل الحضور والغياب.

وأضافت الوزارة، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس الدولية، بضرورة تقديم أوجه الخدمة العامة لجميع الطلاب مع بداية الدراسة، بالحضور الفعلي للطلاب أو الاستفادة من جميع المنصات الرقمية التي جرى توفيرها، مثل «حصص مصر التعليمية» و«إدارة التعلم» ومنصة «البث المباشر»، وقناة «مدرستنا التعليمية».

العام الدراسي يشهد حضورا نظاميا لجميع الطلاب

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأنه جرى إرسال تعليمات مشددة لجميع المدارس الدولية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع مديريات التعليم لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة حرصت على توفير الكثير من المنصات التعليمية لتكون مكملة للحضور الفعلي للطلاب في المدارس، موضحاً أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً نظامياً لجميع الطلاب، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من حضور الدراسة في المدارس والمنصات التعليمية.