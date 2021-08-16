إلزام المدارس الدولية بسداد 3% من مصروفات الطلاب للمشروعات التعليمية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المدارس الخاصة ومثيلاتها التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بجميع أنوعها، عليها سداد 3% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب، لصالح صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

السداد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ السداد يتم على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذكرت أنّ آليات تنفيذ القرارات الآتية تتمثل في الآتي:

آليات تنفيذ قرار سداد المدارس الخاصة 3% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب لـ«المشروعات التعليمية»

- تكون مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها مسؤولة مباشرة عن تنفيذ القرار كل في نطاق مسؤوليته عن المدارس الخاضعة لإشرافها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيقن من سداد المدارس الخاصة والدولية بجميع أنواعها النسبة المقررة للصندوق وموافة الصندوق بالمستندات الآتية:

صورة طبق الأصل من الإيصال الدال على السداد.

إيصال السداد ممهورا بخاتم المدرسة وخاتم الشعار للإدارة التعليمية المختصة موضحا به تفاصيل المبلغ المسدد.

بيان إحصائي بأعداد الطلاب المسجلين بكل مرحلة دراسية وصف دراسي وقيمة مصرفات كل مرحلة وملف إكسيل بتلك البيانات.

- النسبة المقررة لصندوق الدعم تسدد من إجمالي قيمة المصروفات الدراسية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى.

- على كل مديرية تعليمية موافاة الصندوق ببيان المدارس الخاصة والدولية التابعة لإدارتها موضحا به المود الخاص بكل مدرسة.

- سداد النسب المقررة لصالح الصندوق في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام دراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 للمدارس الدولية، موضحة أنّ العام الدراسي يبدأ اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.