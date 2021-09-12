تفاصيل خطف مدرس لصاحب كافيه ببني سويف.. خلافات مالية

بدات نيابة بنى سويف، بإشراف المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، تحقيقات موسعة عقب تحرير «صاحب كافيه» إثر خطفه من 5 أشخاص يتزعمهم مدرس.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عندما كشفت المباحث الجنائية، برئاسة اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، ملابسات ما أُبلغ به قسم شرطة بني سويف من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، بغياب زوجها مالك كافيه كائن بدائرة القسم، عقب توجهه للكافيه مستقلاً سيارته، واتصاله بها، وقرر لها أنه في طريق عودته للمنزل إلا أنه لم يعد.

فريق بحث لضبط الجناة وتحرير المختطف

وأمر اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء أسامة جمعة، ضم المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف، وأسفرت جهودهم عن وجود خلافات مالية بين المتغيب ومُدرس، مقيم بدائرة القسم، لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهام المدرس بقدرته على استصدار عفو عن شقيق زوجته المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالي تقاضاه منه، وأنه قام باختطاف المجني عليه لمساومته لإعادة أمواله.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم قاموا باختطاف المجني عليه وتوثيقه واحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بني سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وباستهداف المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.