السيطرة على حريق شب بأشجار نخيل قرب منطقة سكنية في بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف حريقًا شب في عدد من أشجار النخيل، منذ قليل، بمنطقة سكنية في مدينة ناصر شمال المحافظة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بنشوب حريق في أشجار نخيل

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل بمدينة ناصر، فوجه إلى الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للكتلة السكنية المجاورة، مع إخطار مرفق الإسعاف للانتقال إلى المكان.

3 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق وتمنع امتداده للكتلة السكنية المجاورة

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، و3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية لمباحث مركز شرطة ناصر برئاسة الرائد محمد قاسم، أن حريقا شب في عدد من أشجار النخيل بإحدى المناطق المجاورة للكتلة السكنية في مدينة ناصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

كما تبين تطاير شرر النيران على منزل مجاور دون حدوث أضرار جسيمة وجرى إخمادها، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مدينة ناصر يوجه بإزالة أشجار النخيل حرصًا على سلامة المواطنين

وانتقل المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى مكان الحريق، ووجّه بإزالة 15 شجرة نخيل اشتعلت بها النيران، نظرا لكثافتها وتواجدها قرب منطقة سكنية، حرصًا على سلامة المواطنين.