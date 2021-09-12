لمن تجاوز الـ60عاما.. شروط استحقاق زيادة معاش العجز

تزامنا مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات، يبحث الكثيرون عن شروط استحقاق زيادة معاش العجز، لتوضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم منح المعاشات الاستثنائية لمن أدوا خدمة جليلة للدولة، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا؛ لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، ومنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الرسمي، ردًا على سؤال حول شروط استحقاق زيادة معاش العجز، أنه يمكن لأصحاب المعاشات طلب معاش استثنائي، حيث يُمنح للذين كانوا يعملون سابقًا بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

المستندات المطلوبة لاستحقاق زيادة معاش العجز

وأكدت الهيئة، أنه إذا كان صاحب المعاش الذى تجاوز الـ60 عامًا، من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ويرغب في الحصول على معاش استثنائي، فعليه تقديم المستندات التالية:

- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة، أو مكتب التأمينات المختص.

- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بعد اعتمادها إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

ـ في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية، فإن إدارة المعاشات الاستثنائية تقوم بتحويل صاحب المعاش، أو المستفيد عنه، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تقوم اللجنة الطبية بتقرير نوع المرض، ومدى حاجته إلى علاج طويل.

- في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية، تقوم إدارة المعاشات الاستثنائية، بإجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل.

- يُعرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية، وذلك لتقرير مدى أحقية صاحب المعاش في المعاش الاستثنائي سواء بالمنح أو التحسين، ثم يُعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.