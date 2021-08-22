«الموسيقيين» تزف بشرى لأعضاء النقابة: زيادة المعاش 10%

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، قرارًا مهمًا انتظره الكثيرون من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة الموسيقيين المحالين على المعاش نحو عامين، إذ نجحت في زيادة المعاش بنسبة 10%، وجاء البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية: «برغم توقف كافة الأعمال الموسيقية على مدار مايقرب من عامين نتيجة جائحة كورونا العالمية، وتوقف كافة موارد النقابة إلا أن الخدمات الاجتماعية والنقابية للأعضاء لم تتوقف ولم تحصر فيما كانت عليه قبل التوقف، وذلك نتيجة إدارة الأزمة من الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة كتفا بكتف ويدا بيد».

وأضاف:«وقرر المجلس نقيبًا وأعضاء اليوم 22 أغسطس زيادة المعاش بنسبة 10٪ بداية من أكتوبر القادم علي أصل المعاش».

زيادة المعاش من 22 اغسطس

وأعرب الفنان هاني شاكر، عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة بعد المجهود الشاق الذي يبذلونه دائما في خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

ومن جانبه، أكد «شاكر» أن هناك قرارات هامة وقريبة لرفع المعاناة عن كاهل جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا ومازالوا مغبة التوقف عن العمل لمدة طالت بعض الوقت،

واختتم هاني شاكر الحديث: « القادم يحمل الخير لجميع موسيقيين مصر.. تحيا مصر وطن آمن للمصريين».