«التضامن»: الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات خلال أشهر قليلة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حصول المسنين على الخدمات الخاصة بهم من خلال الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن هناك مزايا متعددة لاستخدام هذا الكارت منها إعفاء جزئي من تذاكر المواصلات.

أشارت فى تصريحات صحفية لها، إلى وجود 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عاما، أي نحو 7% من السكان، لافتة إلى أن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.

مميزات الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إصدار الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات، خلال الأشهر القادمة ، لافتا إلى أنه يتضمن العديد من المزايا التى تتمثل فيما يلى:

- الرعاية الصحية من خلال توفير تأمين صحي لهم.

- يوفر الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات، تسهيل صرف المعاشات.

- إدراج الفئات المستحقة في منظومة الدعم النقدى.

- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.

- من أبرز مميزات كارنيه المعاشات من وزارة التضامن 2021، هو صرف التموين لمن لم تتوفر لهم هذه الخدمة.

مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين

وأكد المصدر أن قانون المسنين يضم العديد من المزايا، تتمثل فى إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.

وأوضح أنه تم إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضرائب الجمركية، وينص القانون على اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل تلك الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن، وصندوق رعاية المسنين، مشيرا إلى أن الصندوق سيخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.