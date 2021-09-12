«تاج الدين»: يجوز أخذ لقاح كورونا وتطعيم الإنفلونزا في نفس اليوم بشرط واحد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الوقائية والصحية، إن من أصيب بفيروس كورونا يكوّن أجسام مناعية، وخلال هذه الفترة التي يكون لديه فيها أجسام مناعية يكون لديه مقاومة ضد المرض، ولكن هذا لا يحميه بنسبة 100%، ولكن الإصابة لديه تكون أقل، ومدة الحماية أو الوقاية من المرض لها وقت قد يكون 3 أشهر أو 4 أشهر، ولا بد له من شيء يرفع مناعته، مؤكدا على أن من أصيب بالفيروس من قبل، ممكن أن يصاب به مرة أخرى، فحتى لو لم يصب بأعراض قوية أو شديدة يصبح معديا ويحمل الفيروس، وقد يكون لديه أعراض خفيفة.

الغالبية العظمى من الحالات المصابة بفيروس كورونا تكون حالات بسيطة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الوقائية والصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه إذا أصيب شخص بفيروس كورونا لأول مرة تكون الأعراض لديه خفيفة أو بسيطة، وهو كرم من الله أن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بفيروس كورونا تكون حالات بسيطة، مشددا على أنه من الوادر أن يصاب الشخص بفيروس كورونا حتى بعد تعافيه من الإصابة، والمناعة الناتجة عن الفيروس لا تعطي له مناعة 100%، إنما هي لفترة محدودة، بالإضافة لحمله للفيروس ويصبح معدي لمن حوله.

تطعيم فيروس كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وشرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الوقائية والصحية، أن تطعيم فيروس كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ناصحا بعض الفئات المصابة بأمراض تنفسية أو أمراض مزمنة أو أمراض بالقلب أو أمراض مناعية أن تحصل على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحا أن من يحصل على لقاح فيروس كورونا ويرغب في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية من الممكن أن يأخذ اللقاحين بنفس الوقت ونفس اليوم، ولكن كلا منهما بكتف مختلف، وفقا للتوصية الطبية العالمية، ومن يرغب في ترك وقت بين اللقاحين لا توجد مشكلة في ذلك.

وشدد «تاج الدين» على أن الفئات التي تحتاج لتطعيم الإنفلونزا الموسمية يجب عليها أخذ اللقاح هذا العام حتى لو أخذت لقاح فيروس كورونا.