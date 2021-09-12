الصحة تكشف حقيقة تطعيم الحوامل بلقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا في مصر، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنَّ تطعيم الحوامل بلقاح كورونا والسيدات المرضعات والأطفال الأقل من 18 عام غير صحيح، والفئات الممنوعة من لقاح كورونا أولهم السيدات الحوامل والمرضعات، مشيرة الى أنَّ التجارب السريرية للقاح كورونا لم تطبق على هذه الفئات ولن يحصلوا على اللقاح حرصًا على سلامتهم وسيتمّ الاعتماد على مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا.

رسالة من وزارة الصحة للسيدات الحوامل وكبار السن

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوي، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية والتى وضعتها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنَّه في حال الخروج لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي في أثناء اللقاء.

وجددت وزارة الصحة، دعوتها للمواطنين بحجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المواطنين وفقا لخطة الدولة الموضوعة وهي تطعيم 40% بنهاية العام الجاري، مطمأنة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت جميع لقاحات كورونا امنه وفعالة ولا داع للخوف أو القلق والأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين يالعودة مرة أخرى لاتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكّدة استمرارها في رفع أقصي درجات الاستعدادات بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.