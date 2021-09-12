11 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا داخل جامعة عين شمس

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على وجود تنسيق كامل بين وزارة التعليم العالي والصحة و الأعلى للمستشفيات الجامعية بشأن إنشاء مراكز تطعيم جامعة عين شمس للقاح فيروس كورونا، مؤكداً أنه جرى توفير اللقاحات المطلوبة لتنفيذ الحملة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت اللقاحات لجميع منتسبي الجامعات بالمجان بجميع كوادرها، وذلك استعداداً لبدء أعمال الدراسة للعام الجديد 2021-2022، من أجل ضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة.

تابع عبدالغفار، منذ قليل مراكز تطعيم جامعة عين شمس للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، سير حملة تطعيم الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في ظل إجراءات المتابعة للوقاية من فيروس كورونا، بمركز التدريب والتطوير بكلية الطب بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس.

مراكز تطعيم جامعة عين شمس بجميع الكليات

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حلمة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد فيروس كورونا ، بالجامعات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاخ السيسي.

وأكد الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة الجارية تطعيم 200 ألف طالب و طالبة بمختلف الكليات بجانب تطعيم 40 ألف موظف وذلك من خلال خطة كبرى محكمة تتم على مراحل ، تبدأ من التوعية بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، ثم تذليل كافة العقبات أمام الراغبين في الحصول على التطعيم، وأخيرا التوسع في مراكز تطعيم جامعة عين شمس للقاح فيروس كورونا لتشمل كافة الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي .

«الوطن» تنشر مراكز تطعيم جامعة عين شمس

* مركز التدريب و التطوير بمستشفيات الدمرداش كلية الطب

* كلية الآداب جامعة عين شمس

* كلية التجارة جامعة عين شمس

* كلية الزراعة جامعة عين شمس

* كلية الحاسبات جامعة عين شمس

* كلية العلوم جامعة عين شمس

* كلية الهندسة جامعة عين شمس

* فرع الجامعة بالعبور

* كلية الصيدلة

* كلية الألسن