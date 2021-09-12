ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار احمد البوشي، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية في قرية كفر عبيان مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وبيان ملابساته وتحديد أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث وسؤال صاحب الشقة.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، أن الحريق نشب في شقة بالخانكة بسبب تسرب غاز البوتاجاز دون خسائر بشرية، ما أتى علي بعض محتويات الشقة في الحريق.

السيطرة علي حريق شقة الخانكة دون خسائر بشرية

وكانت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بقرية كفرعبيان دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر عبيان دائرة مركز شرطة الخانكة.

تفاصيل حريق شقة الخانكة.. تسرب الغاز

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء ونجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وأن الحريق نشب بالشقة بالدور الثالث مكون من حجرتين وصالة وأتت النيران على محتويات المطبخ والصالة.

وبسؤال مستأجر الشقة كشف أن سبب نشوب الحريق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ولم يتهم أو يشتبه فى نشوبه جنائيا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وإعداد تقرير بملابساته.