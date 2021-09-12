وزير الأوقاف: دراسة الطب أهم من الفقه.. والدين فن صناعة الحياة وليس الموت

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المصلحة عندما توجد، فثم شرع الله، مؤكدا أنه إذا كانت حاجة المجتمع أكثر إلى الطب، تكون دراسته أولى من دراسة الفقه مشددا على أن الأولوية تكون لما يحتاج إليه الناس والمجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة و الواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ويشارك بها على مدي يومين نخبة من العلماء في كل المجالات و يحاضر فيها عدد من اساتذة الاجتماع والاعلام بينهم الدكتور سامي عبد العزيز كما يحاضر فيها الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعدد من علماء الفقه والتفسير والحديث

الدين فن صناعة الحياة وليس فن صناعة الموت

ووجه وزير الاوقاف خلال افتتاح الدورة سؤالا للأئمة والوعاظ و الواعظات وهو أيهما أعلى ثوابا تعلم الطب أم تعلم الفقه؟

ورد وزير الأوقاف قائلا : «أن الأعلى ثوابا هو ما كان المجتمع في حاجة إليه أكثر، فلو كان المجتمع به فقهاء ولا يوجد أطباء تكون دراسة الطب أعلى ثوبا وأولى».

وتابع الوزير: « يضيع العلم بين إثنتين الكبر والاستعلاء بالنفس والذات».

جمعة يؤكد علي أهمية التعليم

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التعلم مهما حقق العالم من درجات، لافتا إلى أن هناك برامج علمية للقيادات والعلماء لاستمرار التعلم بالوزارة مشددا على أهمية استمرارية التعلم وأن التوقف عن التعلم يجعل الآخرين أفضل منك، حيث يسبقك الزمن عندما تتوقف، مشيرا إلى أن ثواب التعلم أعلى من ثواب التعليم لأنه فيه تواضع.

وتحدث الوزير عن المؤلفات التي أصدرتها وزارة الأوقاف ومنها الكليات الخمسة قائلا أن الوطن و الدولة الوطنية والدولة الشرعية من الكليات الخمسة ولكن الجماعات «اياها» كانت لا تؤمن بذلك حيث أن الدين عكس ما دعت إليه بعض تلك الجماعات المتطرفة.

وأكد الوزير أهمية تطبيق قواعد الإسلام و أن يكون لديك تجربة ناجحة لتقدم دولتك وتسوقها للعالم كمسلم، فلا يمكن أن تتقدم للعالم ولديك دولة مفككة ولا يوجد بها صحة ولا تعليم هنا لا يمكن أن تسوق الدولة نفسها كنموذج لدولة مسلمة، فالأولى أن تطبق الإسلام لديك، فالمشكلة ليست في الدين ولكن في التطبيق.

أشار أيضا إلى أن الدين فن صناعة الحياة وليس فن صناعة الموت وأن تعمر باسم الدين خيرا من أن تدمر باسم الدين .