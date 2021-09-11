كلية الطب جامعة عين شمس.. أوراق التقديم وشروط القبول: 5 مستندات

تزايد البحث من قبَل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، عن كلية طب عين شمس أوراق التقديم وشروط القبول، وتُعد كلية الطب عين شمس من أعرق كليات الطب في الجامعات المصرية، وتخرَّج فيها العديد من المواهب والأساتذة بمختلف المجالات في المجتمع المحلي والعالمي، وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل كلية طب عين شمس وأوراق التقديم وشروط القبول.

أوراق التقديم لكلية الطب عين شمس وشروط التقديم

بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم، وهي كالتالي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

شروط الالتحاق بكلية الطب جامعة عين شمس

- أن يكون الالتحاق وفقًا لتوزيع مكتب التنسيق، وأن يكون الملتحق من خريجي شعبة علمي علوم.

- أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى لتنسيق الكلية.

أقسام كلية الطب جامعة عين شمس العملية:

- قسم التشريح.

- قسم الفسيولوجي.

- قسم الهستولوجي.

- قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

- قسم الباثولوجي.

- قسم الفارماكولوجي (الأدوية).

- قسم الطفيليات.

- قسم الطب الشرعي والسموم.

- قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات.

- قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

- قسم التعليم الطبي.

أقسام الأكلينيكة في كلية الطب جامعة عين شمس:

- قسم الجراحة العامة.

- قسم جراحة القلب والصدر.

- قسم المسالك البولية.

- قسم جراحة العظام.

- قسم الأنف والأذن والحنجرة.

- قسم جراحة وطب العيون.

- قسم جراحة المخ والأعصاب.

- قسم أمراض النساء والتوليد.

- قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم.

- قسم الباطنة العامة.

- قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

- قسم الأمراض الصدرية.

- قسم القلب والأوعية الدموية.

- قسم المناطق الحارة.

- قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم.

- قسم طب الأطفال.

- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

- قسم الأشعة التشخيصية.

- قسم جراحة التجميل والإصلاح وعلاج الحروق.

- قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

- قسم جراحة الأطفال.

- قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار.

- قسم علاج الأورام والطب النووي.

- قسم جراحة الأوعية الدموية.

- قسم الوراثة الطبية.