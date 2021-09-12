مصادر: جثة مهندس الدقهلية في المياه منذ 7 أيام.. ولا توجد إصابات ظاهرية

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة العثور على جثة المهندس أحمد عاطف الشربيني، المعروف إعلاميًا باسم «مهندس الدقهلية»، بعد 11 يوما من اختفائه، أن المعاينة والمناظرة التي جرت بمعرفة الجهات المختصة لجثمان المهندس المتوفي أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية.

جثة مهندس الدقهلية في المياه منذ 7 أيام

وأضافت المصادر، أن جثة المهندس أحمد عاطف الشربيني استمرت في المياه قرابة 7 أيام، مما أدى إلى طمس ملامحها وعدم التمكن من تحديد عما إذا كان هناك طعنات أو إصابات في جسده.

فحص 14 كاميرا مراقبة

وأوضحت المصادر أن هناك فريق من ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع ضباط مباحث الدقهلية للوقوف على ملابسلت الواقعة، وفحصت القوات قرابة 14 كاميرا مراقبة في محيط مكان العثور على الجثة، في المحلات التجارية والعقارات القريبة من مكان العثور على جثة المهندس المتوفي، وتجري القوات حاليًا تتبع لهاتف المجني عليه المحمول لتحديد آخر ظهور، والمكان الجغرافي الذي شوهد فيه المجني عليه.

الاستماع لأقوال 25 شاهد عيان

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت مناظرة ومعاينة تصويرية، كما ناقشت قرابة 25 شخصا من شهود العيان، وأسرة المهندس المتوفي، ولا تزال تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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العثور على جثة مهندس في مياه النيل

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة المهندس أحمد عاطف الشربيني والمعروف إعلاميًا باسم «مهندس الدقهلية»، في مياه النيل أسفل كوبري الجامعة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن تغيب عن أسرته قرابة الـ11 يوما.

وتم تحرير محضر في قسم الشرطة منذ اختفاء المهندس المتوفي وصولًا إلى نتائج أعمال الإنقاذ النهري التي عثرت عليه جثة هامدة مساء أمس، وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.