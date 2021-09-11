رسائل مؤثرة لزوجة مهندس الدقهلية الراحل: «بكرا هستلم شهادة ميلاد سليم»

رسائل مؤثرة دونتها «دعاء عبد العزيز»، زوجة المهندس «أحمد عاطف»، ابن قرية «ميت عنتر»، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، والذي تم العثور على جثته بعد 11 يوماً من تغيبه عن أسرته في ظروف غامضة، وطوال هذه الفترة، وجهت الزوجة عدة رسائل إلى زوجها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون أن تعلم بمصيره، وهي الرسائل التي أبكت الجميع، كان آخرها اليوم، قبل وقت قصير من العثور على جثة زوجها، أسفل كوبري جامعة المنصورة.

رسالة مؤثرة للزوجة قبل العثور على جثة زوجها

وكتبت الزوجة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: «11 يوم النهاردة وانت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبداً عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب، يومنا العادي كنا مع بعض في الشقة، ولو خرجت ساعتين برة تكلمني فيهم تلات أو أربع مرات، ما بالك بقا 11 يوم ما سمعتش صوتك ولا شوفتك، نفسي حد يطمني بس أنت عامل أيه».

وأضافت الزوجة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان وسليم، بكره هاستلم شهادة ميلاده، وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي أن سبوع سليم كان امبارح، كنان بقا مع كل اتصال يقولي بابا بيرن، ماهو متعود انك لو برة بتكلمنا، يارب ارحمني برحمتك ورجعهولي ورجعه لولاده وأهله، يارب إن كان اختبار فأنا مش قادرة أتحمل».

رسالة أخرى للزوجة: «ارجعلي وفي داهية أي حاجة»

وكتبت الزوجة «دعاء عبد العزيز» رسالة أخرى في أعقاب اختفاء زوجها قبل 11 يوماً، جاء فيها: «أحمد انت فين يا حبيبي، أنا ولدت وانت مش معايا، مكنتش عايزة أولد أصلاً إلا لما ترجع، بس قالوا غلط عالبيبي، سليم قمر بس عايز يشوفك ونفسي أشوفك وانت شايله».

وواصلت الزوجة رسالتها: «كالعادة تعبانة من الولادة، وكان نفسي تهون عليا وتمشيني وتطمن عليا كل شوية، كان نفسي انت اللي تسجل سليم وتطعمه زي كنان، لكن متعوضة يا حبيبي، ارجع بس ومش عايزين أي حاجه إلا وجودك وسطنا».

وخاطبت زوجها قائلةً: «ارجع عشان سليم ميرضعش نكد وهم وحزن من كتر عياطي وهمي يا أحمد ، الكل كان معايا، بس غيابك انت خلاني محسش بأي أمان، مش كنا متفقين توصلني لحد العمليات أنت وكنان، أنا وصلت العمليات لوحدي وأنا منهارة».

وواصلت في رسالتها: «ارجعلي يا أحمد عشان لو حصلك حاجة هموت وراك وولادك هيتعبوا من بعدنا، ارجعلي وفي داهيه أي حاجة فداك يا حبيبي مهما كان تمنها، ارجع لولادك اللي ملحقوش يشبعوا منك يا قلبي، يارب يارب رجعلي جوزي سالم غانم واحميه من أي شر، يارب ما تحرمني منه ولا تحرم ولاده منه يارب».

وأعلن أهالي قرية «ميت عنتر»، قبل قليل، أنه سيتم تشييع جثمان المهندس الشاب إلى مثواه الأخير، من أمام مقابر القرية، بعد صلاة العشاء، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وفاته.

صرحت النيابة العامة في مركز طلخا، اليوم السبت، بدفن جثة المهندس أحمد عاطف، من قرية «ميت عنتر»، دائرة المركز، الذي تم العثور على جثته تحت كوبري جامعة المنصورة، بعد تغيبه عن أسرته لـ11 يوماً، حيث ظلت أسرته تبحث عنه طوال هذه الفترة، بعد أن ذهب لإحضار مبلغ مالي، استعداداً لقرب ولادة زوجته، إلا أنه خرج ولم يعد.