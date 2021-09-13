النواب ينظم برنامجا تدريبيا لأعضائه قبل انطلاق دور الانعقاد الجديد

بدأت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب حول الموضوعات والملفات التي تهم الشأن البرلماني، وذلك في ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعقد دورات تدريبية متخصصه للنواب

وانطلقت أمس الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي الأول لأعضاء المجلس والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب

8 أيام تدريب للنواب

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021، ويُعاد نفس البرنامج التدريبي في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

أهداف معهد التدريب البرلماني

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة في تطوير العمل بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ،ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

الانعقاد الثاني للبرلمان

وبحكم المادة 274 من لائحة مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتمّ الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.