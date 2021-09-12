انعقاد منتدى الأديان في إيطاليا بمشاركة الأزهر

بدأ انعقاد منتدى الأديان 2021 في مدينة بولونيا بإيطاليا بمشاركة من الأزهر الشريف، وهو أحد أهم المبادرات لمجموعة العشرين، وذلك لبناء مساحة للقاء والحوار، ليس فقط بين الزعماء الدينيين، لكن أيضًا بين السلطات السياسية للدول والمنظمات الدولية، والسلطات الروحية والشخصيات الفكرية حول القضايا والبرامج المهمة.

وبعث الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، برسالة إلى المشاركين أشار فيها إلى أن «الوعي بمدى أهمية العامل الديني، عنصر مهم في بناء مجتمع دولي أكثر عدلاً يحترم كرامة كل امرأة وكل رجل» وفقا لوكالة نوفا.

صناعة السياسات وارتباطها بمؤسسات القيم الدينية

وأشار الى ضرورة اعتراف بالمساهمة البناءة التي يمكن أن تقدمها مختلف الطوائف لقضية السلام والتعاون في تحقيق الأهداف التي تتحدى البشرية جمعاء، في فسيفساء مثمرة تعتمد على القيم العالمية.

وتناول المنتدى في لقاء عام 2021 صناعة السياسات وارتباطها بمؤسسات القيم الدينية، خصوصا استكشاف الكيفية التي يمكن للتعليم والبحوث والعلاقات الدولية، العمل بها لبلورة مشاركة الممارسات الدينية، من أجل مجتمع متنوع وتعددي ومنفتح وسلمي.

دور الدراسات والطبيعة الدينية للحوار

ويركز منتدى الأديان على جلسات عامة، من أهم قضاياها المطروحة في هذه اللقاء، خصوصا، دور الدراسات الدينية، والطبيعة الدينية للحوار، والنظام القانوني والروحي للأماكن المقدسة، وحماية الكوكب ومشاركة اتباع الاديان في حماية البيئة البناء الحفاظ على حياة الفئات المجتمعية الدينية المتنوعة وتراثها؛ القانون والأديان وحقوق الإنسان؛ وحدة أتباع الأديان نموذجًا لرفض العنف.

ويناقش المتحدثون في هذه الحلقة التفاعلية، أزمات محددة في المنطقة العربية، ويناقشون الممارسات الواعدة والتوصيات التي من شأنها مساعدة المؤسسات والقيادات الدينية في التخطيط بشكل أفضل، لحلِّ الأزمات والتعامل معها بشكل أسرع ومساندة صانعي السياسات.

ويعد المنتدى منصة دولية، تنعقد في كل عام، قُبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين، وتجمع القيادات والمنظمات الدينية حول العالم، وتزامن انعقاد أول دورة للمنتدى، قُبيل قمة العشرين منذ عام 2014.