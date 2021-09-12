الرعاية الصحية: فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد «صور»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء فحوصات طبية للطلاب المتقدمين للمدارس الإعدادية الرياضية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بمركز طب الأسرة «بلال بن رباح»، التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يوليو 2019.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء الفحص الطبي لـ432 من المتقدمين للالتحاق بالمدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد، وتشمل 353 طالبا، و79 طالبة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجراء الفحص الطبي للطلاب

كما أكدت التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء إجراء الفحوصات، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للطلاب على يد فريق مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، حيث يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها نتائج الفحوصات الطبية للطلاب إلى المراكز والوحدات والمستشفيات المتخصصة، التابعة للهيئة ببورسعيد، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة للعلاج.

وأضافت الهيئة، أن الفحوصات الطبية شملت (قياس العلامات الحيوية، الوزن، الطول، النظر، الضغط، كشف طبيب أسرة، باطنة، أسنان، أشعة سينية على الصدر، رسم قلب، تحاليل صورة دم كاملة)، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية الشاملة الأخرى للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم البدنية وقدراتهم على الالتحاق بالمدارس الرياضية.

السبكي: الهيئة مهتمة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية للصحة العامة لطلاب المدارس والنشء، بما يتماشى مع جهود الدولة في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخاصة الأطفال والنشء، مؤكدا على اهتمام الهيئة بالمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية «100 مليون صحة»، من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض، وخاصة المزمنة منها وسرعة علاجها أو السيطرة عليها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030.