«الرعاية الصحية» تستعرض آليات رقمنة منشآتها في معرض «إيجي هيلث 2021»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انتهاء فعاليات مشاركتها بمعرض مصر للصحة الدولي «إيجي هيلث 2021»، والذي استمر خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتابعت الهيئة، في بيان لها، بأنه خلال فترة المعرض، استقبل عدد من قيادات الهيئة بالجناح الخاص بالهيئة بمعرض مصر للصحة الدولي (إيجي هيلث 2021)، والذي حمل شعار «نرعاك في مصر» أو «In Egypt We Care»، عددا من ممثلي القطاعات المختلفة من المهتمين بالشأن الصحي سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص.

استعراض آليات الرقمنة داخل منشآت الهيئة

وأضاف البيان، أن المناقشات دارت حول أهمية استحداث التقنيات العلمية والتكنولوجية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وآليات الرقمنة داخل كافة منشآت الهيئة، والتي تسهم في وصول الهيئة بأن تكون أول مؤسسة حكومية ذكية لا ورقية، وكذلك التطبيقات الجديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علاوة على الاطلاع على عدد من ورش عمل للمشاركين بالمعرض المتخصصين في مجال الأبحاث الطبية من مصر وأفريقيا، بما يساهم في تناقل الخبرات العلمية ونشر الابتكارات الجديدة ونقل المعرفة في كافة المجالات الطبية.

وأوضح البيان، أن الهدف من المناقشات التي تمت داخل جناح الهيئة بمعرض (ايجي هيلث 2021) هو الارتقاء المستمر بالمستوى الصحي داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكافة فروعها ومنشآتها الطبية بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع كافة المهتمين بالشأن الصحي بهدف مد جسور التعاون بين كافة قطاعات الدولة المصرية، للوصول بمستوى التغطية الصحية الشاملة لأعلى مستويات الجودة العالمية.

وخلال فعاليات المعرض، تلقى فريق العمل بجناح الهيئة، عددا من السير الذاتية للراغبين في الانضمام ضمن فريق عمل الهيئة للرعاية الصحية، وذلك استجابة للحملة التي أطلقتها الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» تحت شعار «مستقبلك في هيئة الرعاية الصحية».

الهيئة: نسعى لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر

وبحسب البيان، تأتي مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمعرض في إطار دعمها، لجميع المؤتمرات والمعارض التي تهتم بالشأن الطبي، ومنها «إيجي هيلث» كأكبر معرض ومؤتمر للصحة في مصر وأفريقيا وبما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لدعم المنظومة الطبية، وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، بما يسهم في نسج العلاقات بين كافة رعاة المؤتمر سواء على المستوى الحكومي أو من القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وإلهامهم والاستلهام منهم، وذلك تطلعًا لطرق مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي المصري وتبادل الرؤى والأفكار بين كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

يشار إلى أن معرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث 2021» لهذا العام عُقد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم في نسخته الجديدة كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعد محفلًا سنويًا هامًا لاستضافة واستعراض أهم وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في المجال العلمي والطبية.

ويشارك بالمعرض ممثلين عن أكثر من 460 شركة عالمية ومحلية، فيما يمثل المعرض خطوة كبيرة في مجال سياحة المؤتمرات الدولية حيث شارك بالمؤتمر عدد من الخبراء الدوليين وعدد كبير من الضيوف المصريين والأجانب، وتم عقد عدة ورش عمل ومحاضرة تثقيفية بما يضمن إتاحة مادة علمية وعملية ممتازة لكافة الاطراف، بما يضمن تبادل الخبرات في كافة القطاعات الصحية مع جميع دول العالم للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الحديثة.