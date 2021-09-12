سبب وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي: رحلة اكتشاف المرض

أحدث رحيل الفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الروائي خيري شلبي، بعد صراع مع المرض، حالة من الصدمة بين الأصدقاء والمحبين وأسرة الفنانة الراحلة، فهي الابنة الصغرى للروائي الراحل خيري شلبي، وقبل تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد فاطمة الشريتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة ظهر اليوم، طلب زوجها الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون من الراغبين في حضور مراسم الجنازة بعد ارتداء الملابس السوداء.

سبب وفاة الفنانة إيمان خيرى شلبى: رحلة اكتشاف المرض

وكان حاتم حافظ أعلن حجز إيمان خيري شلبي في المستشفى منذ 25 يومًا، لتتلقى برنامجا علاجيا مكثفا، كان يرافقها خلال رحلة العلاج القاسية على الداوم، وطلبت الأسرة الدعاء لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة في الأيام الأخيرة.

سبب وفاة الفنانة إيمان خيرى شلبي: سرطان في الأحشاء

ومنذ أبريل 2020 بدأت إيمان خيري شلبي تشكو من متاعب في البطن، ذهبت على إثرها إلى الطبيب الذي شخصها بأنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية، وطلب الطبيب عمل أشعة تلفزيونية، والتي كشفت عن إصابة إيمان خيري شلبي بالسرطان في أحشائها، لتبدأ الأسرة رحلة قاسية من مقاومة الألم، ودعم إيمان خلال تلقيها العلاج، ليكون مرض السرطان هو سبب وفاة الفنانه إيمان خيري شلبي.

زوج إيمان خيري شلبي خلال مرضها: رسالة مؤلمة

خلال مرافقته إيمان خيري شلبي، في المستشفى اعتذر حاتم حافظ عن عدم قدرته على الرد على المتصلين به، وكان يدون كلمات تفيض وجعا ومنها: «في لحظة الألم يتوقف الوجود، يصبح الوجود بلا ماضٍ ولا مستقبل، محض حاضر كابوسي ممتد كأن العمر كله يصبح هنا الآن، يفقد الإنسان تاريخه كأنه ولد الآن فقط، ثمة تاريخان لكل إنسان إذن تاريخه كإنسان وتاريخه كإنسان يتألم، لكن الأخير فقط لديه قدرة فائقة لإلغاء ومحو الأول كما لو أنه لم يوجد قط».