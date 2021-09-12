هالة البدري عن أحدث كتبها «مدارات البراءة»: لا تشغلني الكتابة النسوية

أصدرت الكاتبة هالة البدري أحدث أعمالها المجموعة القصصية «مدارات البراءة» عن مؤسسة أخبار اليوم، ويتناول الكتاب الجديد موضوع البراءة وتتألف المجموعة من 4 فصول: طفولة، وصبا، وأفول، ومضات، وكل فصل يتناول مرحلة عمرية، بمعنى أن الأبطال ينتمون إلى هذه المرحلة العمرية .

وأضافت هالة البدري في تصريحات لـ«الوطن»: المجموعة جديدة في بنيتها، تركيبة خاصة مختلفة تضم قصصا قصيرة وقصيرة جدا، وبعضها سطر واحد، ومنها قصص مكتوبة تحت عنوان «ذاكرة هالة البدري»، وقصص أخرى تحت عنوان «من ذاكرة الآخرين، نافية أن تكون مذكرات، لكن من الممكن أن تكون سيرة أو رؤية هالة البدري في ذاكرة الآخرين».

وأشارت «البدري» إلى أن «الجديد في التجربة، أنا شخص مغامر أميل إلى المغامرة وهناك اختلاف دائما من عمل إلى عمل آخر»، موضحة: «ومعظم أعمالي تعتبر تجريبة خاصة الأعمال الأخيرة والتي تعد فيهما كل تجربة تجربة مختلفة»، وقالت: «موضوعات المرأة تظهر ضمنيا إذا احتاج الأمر، لكن لا تشغلني مسألة الكتابة النسوية بشكل أساسي، بقدر ما يشغلني الموضوع، وإنسانية وحميمة الرؤية».

وعن رؤيتها لدور الإبداع في المجتمع، قالت: «الكتابة تحمل وجهة نظر كاتب موجود في زمن معين على أرض معينة وطبيعي أن إبداعه يمثل رؤيته للعالم في الوقت ومن الطبيعي أن يكون هناك رسالة، بشرط أن تكون من محترف يخفي خشونة الرسالة لصالح جمال الكتابة».

من هي هالة البدري؟

وهالة البدري روائية وقاصة وصحفية، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية وكرمت في العديد من الدول منها: ضيف شرف معرض الجزائر للكتاب عام 2002، وحاضرت عن أعمالها الأدبية في جامعة شيكاغو، وجامعة متشجن قراءة أعمال قصصية في عدة مدن يونانية والاشتراك في مؤتمر أدب البحر المتوسط باليونان، وغيرها من الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر.

أصدرت العديد من الأعمال الأدبية منها: رقصة الشمس والغيم، قصص، أجنحة الحصان، قصص ليس الآن، رواية، وامرأة ما، باللغة العربية واللغة الإنجليزية.