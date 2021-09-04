"أفكار لبلادي" كتاب جديد لخالد الطوخي يرصد النهضة التي يشهدها المجتمع المصري

صدر حديثاً كتاب جديد لخالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يحمل اسم " أفكار لبلادي"، يرصد خلاله أهم وأبرز ما يشهده المجتمع المصري من نهضة وتنمية حقيقية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الأفكار التى يتضمنها هذا الكتاب لم تأتِ من فراغ أو أنها وليدة الصدفة، فقد أراد خالد الطوخي أن يرصد من خلالها بعضاً من ملامح المناخ الصحي الذي نعيشه الآن والذي يُعد بمثابة قاطرة التنمية الشاملة وأساس النقلة النوعية التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد خالد الطوخي في هذا الكتاب الصادر عن دار بتنانه للنشر أنه قد استوحى هذه الأفكار من خلال تجربته في مجال التعليم والبحث العلمي ومن معايشته أيضاً للكثير من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب رصد العديد من الرؤى التي توثق الماضي وتحلل الحاضر وتستشرف المستقبل.

مشيرًا الى أن كتاب "أفكار لبلادي" يستهدف في المقام الأول رسم ملامح مصر التي تنهض الآن بقوة وبشكل غير مسبوق على كافة المستويات.

وكان خالد الطوخي قد أهدي نسخة من كتاب "أفكار لبلادي" إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك خلال الاحتفال الكبير الذي أقيم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنشاء جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا والذي تزامن أيضاً مع استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بحضور نخبة من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة.