كتاب جديد لفرخندة حسن: المصريون القدماء استخدموا فرشاة ومعجون الأسنان

اجتذب تاريخ الحضارة المصرية القديمة اهتمام الملايين من كل أنحاء العالم، بسبب ما قدمه المصريون القدماء من ابتكارات كانت سباقة للعصور التي عاشوها، وهى المخترعات المتنوعة في مختلف المجالات صغيرة وكبيرة، من خلال استغلال موارد الطبيعة لسد احتياجاتهم وتمكينهم من القيام بالأنشطة المختلفة.

الدكتورة فرخندة حسن، تتناول في كتابها الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «التكنولوجيا المصرية القديمة»، عبر صفحاته أشكالا مبهرة من مجالات استغلال الموارد والتي برع فيها المصري القديم فأنتج حضارة هي محل فخر بلا شك.

معجون الأسنان والفرشاة

كان المصريون القدماء شديدى الحرص على العادات الصحية لسلامة الجسم بصفة عامة ومنها صحة الفم، وقاموا بتحضير مسحوق لتنظيف الأسنان هو خليط من قشر البيض المحروق والرماد، وبحسب الكتاب: تم العثور على عدة وصفات بتركيبات مختلفة على ورق البردي بالإضافة وصف طريقة استخدامه باستخدام فرشاة شديدة الشبه بالفرشاة الحالية.

تكنولوجيا علاج الفم:

وتابعت مؤلفة الكتاب: «قام المصريون القدماء بعلاج رائحة الفم الكريهة وذلك بمضغ كرة صغيرة من خليط من القرفة والضمغ والنعناع والعسل، وهي نفس مفهوم الأقراص التي يتم استعمالها في وقتنا الحالي».

أدوات المائدة:

قام المصريون القدماء بتصنيع عدة أدوات منها ما استخدم في عملية طهي الطعام، ومنها ما استخدم لتناول الطعام (ملاعق) من قرون الحيوانات أو العاج من أنياب الأفيال التي ماتت في الصحارى في ذلك الوقت أو ما كانوا يستوردونه من الجنوب، كما قاموا أيضا بتصنيع صحون للطعام كانت من الحجر في البداية، ثم تصنيعها من الفخار.