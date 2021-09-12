«الزي الشرعي وعدم الاختلاط».. شروط «طالبان» لاستكمال تعليم النساء

بعد نحو أسبوع من تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة المؤقتة، التي أعلنتها حركة طالبان الأسبوع الماضي، اشترطت الحركة على النساء الالتزام بـ«اللباس الإسلامي» وعدم الاختلاط لاستكمال الدراسة في الجامعات، بحسب ما أعلنه وزير التعليم في حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان مجددا بعد نحو20 عاما من إزاحتها عن الحكم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الجديدة، عبد الباقي حقاني، أن النساء يمكنهن مواصلة الدراسة في الجامعات، بما في ذلك الدراسات العليا، لكن هذه الفصول الدراسية ستكون منفصلة بين الجنسين، «لا يوجد اختلاط».

طالبان تشترط على النساء عدم الاختلاط لاستكمال التعليم

وأكد حقاني، أن الفصل بين الجنسين سيطبق ولن نسمح للأولاد والبنات بالدراسة معا قائلا «لن نسمح بالتعليم المختلط».

وشدد وزير التعليم العالي، في الحكومة الأفغانية، على أهمية التزام النساء بما وصفه بـ«اللباس الإسلامي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي، لعرض السياسات الجديدة اليوم بعد عدة أيام من تشكيل حكام أفغانستان الجدد، حكومة مكونة من رجال بالكامل من طالبان.

ونوه إلى أنه سيتم مطالبة الطالبات الجامعيات، بارتداء الحجاب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا يعني فقط غطاء الشعر أو تغطية الوجه بالكامل أي ارتداء النقاب.

وزير التعليم العالى بحكومة طالبان:سنراجع المواد التي يتم تدريسها في الجامعات

وذكر أن الوزارة ستراجع المواد التي يتم تدريسها في الجامعات، وذلك دون ذكر تفاصيل، إلا أنه قال إنه يريد أن يتنافس خريجو جامعات أفغانستان مع خريجي الجامعات في العالم.

يشار إلى أن حركة طالبان، كانت قد منعت النساء من التعليم، فضلا عن الاستبعاد من الحياة العامة خلال فترة حكمها الأولى، قبل إزاحتها من قبل الويلات المتحدة الأمريكية قبل 20 عاما.

الشرطة الأفغانية تعود للعمل بعد الانسحاب إثر سيطرة طالبان على البلاد

وفي سياق تطورات الأوضاع في أفغانستان، عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول، إلى جانب قوات تابعة لحركة طالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد الشهر الماضي.

يشار إلى أن الشرطة الأفغانية قد انسحبت من مواقعها عندما اجتاحت حركة طالبان أفغانستان الشهر الماضي.