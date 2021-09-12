«الهجرة» تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف في ألمانيا.. 5 تخصصات مطلوبة

أعلنت وزارة الهجرة، فتح باب التقديم لعدد 20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا، وذلك للراغبين في العمل بألمانيا، موضحة أن التقديم سيكون في خمس تخصصات منها: (فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل، فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة، فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي، فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء، مُركب الأنظمة الكهربائية).

فتح باب التقدم لعدد 20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

روابط إلكترونية لمعرفة تفاصيل الوظائف

وأتاحت الوزارة روابط إلكترونية يمكن الدخول عليها، للحصول على مزيد من المعلومات، وهي:

- للحصول عن معلومات خاصة بالمهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech

- كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians، وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

معايير الاختيار وإرشادات التقديم

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما يجرى تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

هذا ويرجى الأخذ في الاعتبار أنه لن يجرى النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه يجرى النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.